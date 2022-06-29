Як Путін може змусити Лукашенка воювати проти України: Жданов назвав умову

Червень, 29 в 11:55

Для білоруського диктатора Олександра Лукашенка вагомим аргументом для вступу у війну з Україною може стати лише загроза усунення від влади або фізичного знищення. Про це заявив військовий експерт Сергій Жданов у коментарі журналісту Олексію Душці.

– Лукашенко може вступити у війну, коли лавровий вінок ось-ось повисне над головою Путіна, а такої ситуації у цій війні вже не може бути. Тому він буде відтягувати до останнього, доки його життю не загрожуватиме небезпека. Я думаю, що саме такий аргумент для Лукашенка буде вагомим, щоб віддати наказ про вторгнення в Україну. Так, Путін може погрожувати йому відстороненням від влади, на кшталт палацового перевороту, – вважає він.

За його словами, у білоруського диктатора на сьогодні подвійна позиція – він завис між молотом та ковадлом.

– З одного боку, Путін може спробувати усунути його від влади, маючи достатню кількість лояльних до себе чиновників, які сформують тимчасовий уряд та віддадуть наказ про вторгнення в Україну. А з іншого боку – якщо він віддасть цей наказ, може отримати соціальний вибух. І в цьому випадку армія може приєднатися до народу, оскільки антивоєнні настрої і в армії, і серед народу зростають, – пояснив Жданов.

Якщо Лукашенко долучить ще й 35 тис. мобілізованих, які здебільшого проти війни, він опиниться в дуже незавидному становищі, вважає експерт.

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Водночас, на думку Жданова, в уряді Білорусі зараз дуже мало людей, готових підтримати Путіна, і їх стане ще менше, оскільки Лукашенко зараз за допомогою КДБ проводить так звані чистки у вищих ешелонах влади щодо лояльності до РФ, зокрема і в армії.

– Він набагато хитріший і досвідченіший політик. Путін порівняно з ним – хлопчик. Лукашенко 20 років водить Путіна за носа. За цей час підписано багато документів, але союзна держава так і не з’явилася, – підсумував Жданов.