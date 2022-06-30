Червень, 30 в 14:08

Армії РФ знадобляться роки, щоб відноситися після війни проти України. Це може підвищити ризик застосування ядерної зброї.

Про це повідомила директор національної розвідки Авріл Хейнс під час конференції у Вашингтоні 29 червня.

– Їхні сухопутні сили зараз настільки погіршилися, що ми очікуємо, що знадобляться роки, щоб вони відновилися, – зазначила вона.

За словами Хейнс, це може підштовхнути Росію до більшої залежності від “асиметричних інструментів”, таких як кібератаки, спроби контролювати енергію або навіть ядерну зброю, щоб отримати владу та вплив.

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Також вона додала, що війна в Україні триватиме тривалий проміжок часу.

Хейнс стверджує що розвідка бачить три вірогідні сценарії, які можуть справдитися в найближчі тижні та місяці.

– Швидше за все, конфлікт залишиться важкою боротьбою, в якій росіяни досягають поступових успіхів, але не досягають прориву, — сказала вона.

За таким сценарієм до осені російські військові окупують Луганськ і більшу частину Донецька, а також зміцнять контроль над півднем України.

Інші сценарії – Росія може досягти прориву і переорієнтуватися на Київ чи Одесу. Або ж Україна може стабілізувати лінію фронту і почати досягати менших успіхів, ймовірно, в Херсоні чи в інших місцях на півдні України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 127-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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