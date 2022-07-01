Червень, 30 в 21:51

У Держдуму внесли законопроєкт про порядок прийняття до складу Російської Федерації нових територій.

Відповідний документ опубліковано на сайті Держдуми РФ.

Так, частину 2 статті 4 Федерального конституційного закону від 17 грудня 2001 року пропонують доповнити наступним абзацом:

Зараз дивляться

Прийняття у Російську Федерацію як нового суб’єкта іноземної держави або її частини здійснюється з урахуванням поділу більшістю громадян іноземної держави або її частини культури РФ як унікальної спадщини її багатонаціонального народу.

Зараз же у російському законодавстві визначено, що прийняття до складу РФ здійснюється за взаємною згодою Російської Федерації та іншої держави відповідно до міжнародного договору між РФ та іншою країною.

Якщо законопроєкт проголосують, то це означатиме, що приєднання чужих територій не буде залежати від “кордонів іноземної держави або її частини”.

Раніше депутат путінської партії Єдина Росія Євген Федоров зареєстрував у Держдумі постанову, в якій пропонує скасувати визнання незалежності Литви.