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Факти / Світ / Росія

ЗСУ знищили вже 35 600 російських окупантів та 790 артилерійських систем

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
ЗСУ знищили вже 35 600 російських окупантів та 790 артилерійських систем

Від початку повномасштабної війни українські військові знищили понад 35 тис. російських окупантів. За добу ліквідували ще 150 загарбників.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Бахмутському напрямку.

Орієнтовні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24 лютого до 30 червня:

Зараз дивляться
  • особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 573 (+1) одиниці;
  • бойових броньованих машин ‒ 3 726 (+6) одиниць;
  • артилерійських систем – 790 (+9) одиниць;
  • РСЗВ – 246 одиниць;
  • засобів ППО – 104 (+1) одиниці;
  • літаків – 217 одиниць;
  • гелікоптерів – 185 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1) одиниця;
  • крилатих ракет – 143 (+1) одиниці;
  • кораблів/катерів – 14 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 (+4) одиниці;
  • спеціальної техніки – 61 одиниця.

У Генштабі наголосили, що остаточна кількість втраченої техніки та особового складу армії Росії уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється інтенсивними бойовими діями.

Читайте
ЗСУ відбили російські атаки на Харківщині та Донеччині - Генштаб

Повномасштабна війна в Україні триває вже 127-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
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