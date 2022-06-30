Червень, 30 в 9:48

Від початку повномасштабної війни українські військові знищили понад 35 тис. російських окупантів. За добу ліквідували ще 150 загарбників.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу ворог зазнав найбільших втрат на Бахмутському напрямку.

Орієнтовні бойові втрати російської армії у війні проти України з 24 лютого до 30 червня:

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особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 573 (+1) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 3 726 (+6) одиниць;

артилерійських систем – 790 (+9) одиниць;

РСЗВ – 246 одиниць;

засобів ППО – 104 (+1) одиниці;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 185 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1) одиниця;

крилатих ракет – 143 (+1) одиниці;

кораблів/катерів – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 (+4) одиниці;

спеціальної техніки – 61 одиниця.

У Генштабі наголосили, що остаточна кількість втраченої техніки та особового складу армії Росії уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється інтенсивними бойовими діями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 127-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ