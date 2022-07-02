Липень, 02 в 16:42

Єврокомісія планує найближчими днями випустити роз’яснення, яке дозволить Росії відновити транзитні постачання товарів до Калінінграда через Литву. Але товари будуть завозитися в обмежених кількостях.

Про це повідомляє видання Der Spiegel із посиланням на джерела в Єврокомісії.

З 17 червня Литва блокує постачання таких товарів, як будівельні матеріали, метал та вугілля, до Калінінграда через санкції Євросоюзу, введені проти Росії у відповідь на військове вторгнення в Україну.

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Заборона торкнулася залізничних перевезень між Москвою та Калінінградом, а також поставок автомобільним транспортом. Повітряні та морські маршрути не зазнали санкцій.

Згідно з документом, Росії дозволять ввозити до Калінінграда підсанкційні товари, але тільки в обсягах, як до масштабного воєнного вторгнення.

Цей захід має запобігти експорту продукції в інші країни через Калінінград в обхід санкцій ЄС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прагне уникнути провокацій із боку Росії. Правила транзиту товарів, на його думку, мають встановити з урахуванням того, що йдеться про перевезення між двома частинами Росії.

Проте є вагомі аргументи на користь позиції Литви, яка виступає проти такого рішення Єврокомісії. Виходить, що Росія експортує підсанкційні товари до ЄС, а потім експортує їх у Росію, що заборонено санкціями.

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Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель також заявив, що позиція литовського уряду відповідає режиму санкцій.

Нагадаємо, що у березні під час зустрічі послів ЄС, присвяченої четвертому пакету санкцій проти РФ, група вирішила, що санкції не вплинули на перевезення між Росією та її ексклавом.