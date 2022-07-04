Стало відомо, коли ЄС узгодить сьомий пакет санкцій проти Росії

Липень, 04 в 18:18

У Євросоюзі хочуть узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до кінця липня.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що у новому пакеті буде закрито деякі “лазівки” РФ, а також накладено ембарго на імпорт золота. Проте ці санкції можуть не стосуватися експорту газу та ядерної енергетики Росії.

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– В ЄС намагаються узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до початку літніх канікул наприкінці липня, – написав Йозвяк.

Нагадаємо, що на початку червня Україна надіслала ЄС пропозиції щодо сьомого пакету санкцій проти Росії.

Тоді очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що санкції мають наносити максимально реальний удар по Росії і запроваджуватися якомога швидше. За його словами, головне завдання дуже просте – потрібно “вбити російський експорт”.

Раніше про роботу ЄС над санкціями щодо заборони російського золота повідомило видання Bloomberg. Зазначається, що Росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, а її експорт золота оцінювався в 12,6 млрд фунтів стерлінгів у 2021 році.