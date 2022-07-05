РФ вимагає від Єврейського агентства припинити діяльність на її території
Російський уряд наказав Єврейському агентству Сохнут припинити всі операції всередині країни. Про це пише The Jerusalem Post.
Зазначається, що відповідне розпорядження було у листі, отриманому від російського Міністерства юстиції на початку цього тижня.
Офіційні особи агентства підтвердили виданню лист, а також зазначили, що офіс організації в Єрусалимі готує відповідь і проводить консультації з МЗС Ізраїлю та канцелярією ізраїльського прем’єр-міністра. Інші деталі не повідомляються.
Отримання офіційного повідомлення від Росії про закриття Сохнута підтвердило також Міністерство алії та абсорбції (відомство відповідає за реалізацію державної політики у сфері імміграції, – Ред.).
— Люди з єврейської громади відчувають, що на них опускається залізна завіса, і вони бояться, що не зможуть втекти з країни, – йдеться в повідомленні.
Наказ, який змушує Єврейське агентство припинити роботу в Росії, може безпосередньо підірвати здатність російських євреїв іммігрувати до Ізраїлю. Багато хто з них побоюється, що після закриття організації їм буде закрито виїзд із Росії.
The Jerusalem Post пише, що вимога російської влади прозвучала на тлі напруженості між Ізраїлем і Росією, що зростає, через позицію Єрусалима щодо ситуації в Україні. У понеділок МЗС Росії також назвало “неприйнятними” авіаудари по Сирії, в яких звинувачують Ізраїль.
Джерело: The Jerusalem Post