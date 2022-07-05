РФ вимагає від Єврейського агентства припинити діяльність на її території

Липень, 05 в 20:13

Російський уряд наказав Єврейському агентству Сохнут припинити всі операції всередині країни. Про це пише The Jerusalem Post.

Зазначається, що відповідне розпорядження було у листі, отриманому від російського Міністерства юстиції на початку цього тижня.

Офіційні особи агентства підтвердили виданню лист, а також зазначили, що офіс організації в Єрусалимі готує відповідь і проводить консультації з МЗС Ізраїлю та канцелярією ізраїльського прем’єр-міністра. Інші деталі не повідомляються.

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Отримання офіційного повідомлення від Росії про закриття Сохнута підтвердило також Міністерство алії та абсорбції (відомство відповідає за реалізацію державної політики у сфері імміграції, – Ред.).

— Люди з єврейської громади відчувають, що на них опускається залізна завіса, і вони бояться, що не зможуть втекти з країни, – йдеться в повідомленні.

Наказ, який змушує Єврейське агентство припинити роботу в Росії, може безпосередньо підірвати здатність російських євреїв іммігрувати до Ізраїлю. Багато хто з них побоюється, що після закриття організації їм буде закрито виїзд із Росії.

The Jerusalem Post пише, що вимога російської влади прозвучала на тлі напруженості між Ізраїлем і Росією, що зростає, через позицію Єрусалима щодо ситуації в Україні. У понеділок МЗС Росії також назвало “неприйнятними” авіаудари по Сирії, в яких звинувачують Ізраїль.

Джерело: The Jerusalem Post