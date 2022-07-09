Країни Європи поступово відмовляються від російської монополії – Подоляк

Липень, 08 в 22:24

Країни Європи мають чітку проукраїнську позицію та підтверджують, що країна-агресор Росія є дуже небезпечною для світової безпеки. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Дивімося на речі об’єктивно. Я розумію, що хотілося б змахнути чарівною паличкою, щоб все одразу виходило так, як треба нам. Інші країни мають свої принципові питання, які потребують певного часу. Ви знаєте, вони не відмовляються – це дуже важливо. Вони чітко займають проукраїнську позицію, що Росія у нинішньому вигляді дуже небезпечна для Європи та з нею більше не потрібно грати у ті ігри, які були до початку війни в Україні. Відповідно, приймаються всі жорсткі рішення.

За словами Подоляка, країни Європи поступово відмовляються від російських енергоресурсів та монополії РФ на тлі війни в Україні.

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