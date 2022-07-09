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Факти / Світ / Росія

Країни Європи поступово відмовляються від російської монополії – Подоляк

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Країни Європи мають чітку проукраїнську позицію та підтверджують, що країна-агресор Росія є дуже небезпечною для світової безпеки. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Дивімося на речі об’єктивно. Я розумію, що хотілося б змахнути чарівною паличкою, щоб все одразу виходило так, як треба нам. Інші країни мають свої принципові питання, які потребують певного часу. Ви знаєте, вони не відмовляються – це дуже важливо.

Вони чітко займають проукраїнську позицію, що Росія у нинішньому вигляді дуже небезпечна для Європи та з нею більше не потрібно грати у ті ігри, які були до початку війни в Україні. Відповідно, приймаються всі жорсткі рішення.

За словами Подоляка, країни Європи поступово відмовляються від російських енергоресурсів та монополії РФ на тлі війни в Україні.

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– Якщо ми говоримо про Північний потік-1 (не про Північний потік-2, який повністю заблокований) – це той обсяг критично важливої ​​сировини, який необхідний частині країн Європи.

Поступово, як тільки вони зможуть диверсифікувати ринки, вони про це прямо говорять, зокрема, і Газпрому, то все менше часу використовуватимуть обсяги російських енергоносіїв у будь-якому випадку. Тобто, це дорога в один бік. Європа поступово відмовляється від російської монополії.

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