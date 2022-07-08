Липень, 08 в 11:53

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров недовго пробув на зустрічі міністрів G20 на Балі.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

За словами офіційного представника МЗС країни-терориста Марії Захарової, Лавров ще нібито веде двосторонні переговори, потім буде його звернення до преси, а вже згодом він піде.

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Сергій Лавров не братиме участі в офіційній трапезі та у зустрічах у другій половині дня.

За словами джерел у делегації, Лавров залишив зал засідань одразу після свого виступу. Повідомляється, що він також ухилився від відповіді на запитання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Присутність Лаврова на зустрічі G20 також розглядалася як перевірка можливої ​​участі російського диктатора Володимира Путіна у саміті G20 15-16 листопада, що також проходитиме на Балі. Раніше декілька держав заявили, що не будуть на цьому саміті, якщо Путін вирішить все ж таки приїхати.

Щодо Лаврова, то перед початком саміту двоє німецьких журналістів поставили міністру запитання: кореспондент ZDF Андреас Кінаст запитав: Коли ви припините війну? Але журналіста відразу вивели співробітники служби безпеки Індонезії.

Другий німецький журналіст крикнув Лаврову: Чому ви не зупините війну?

На початку зустрічі індонезійський дипломат Ретно Марсуді рішуче закликала до припинення жорстокої війни Росії в Україні.

– Наше завдання – закінчити війну якнайшвидше. І будувати мости, а не стіни, — сказала міністр закордонних справ Індонезії.

Як повідомляє видання The Washington Post, держсекретар США Ентоні Блінкен та низка інших західних дипломатів відмовилися фотографуватися з Лавровим для традиційного “сімейного фото” саміту.

Агентство AFP News зазначає, що Сергія Лаврова не було у залі під час виступу глави МЗС України Дмитра Кулеби.

#BREAKING Russia’s Lavrov absent as Ukraine FM addresses G20 talks: diplomatic source pic.twitter.com/H9r646mXMv — AFP News Agency (@AFP) July 8, 2022

Раніше повідомлялося, що Сергія Лаврова не пустили до Сербії.