Липень, 08 в 20:15

Журналістам вдалося встановити імена понад 4,5 тис. російських військових, яких ліквідували в Україні після повномасштабного вторгнення РФ. Кожен п’ятий з них служив у Повітряно-десантних військах Росії, а ще близько 17% осіб – офіцери. Аналітики вважають, що значні втрати РФ можуть знизити ефективність російської армії.

Працівники Російської служби BBC виявляють щотижня на цвинтарях у різних містах РФ поховання російських військових, про які не говорять публічно. Саме тому журналісти припускають, що реальна кількість померлих набагато більша, ніж повідомляє місцева влада.

Серед підтверджених 4,5 тис. осіб близько 205 російських військових – це старші офіцери (генерали, полковники, підполковники, майори). Ще 773 особи (тобто 17% померлих, імена яких вдалося встановити) – це офіцери.

Зараз дивляться

У розвідці Британії припустили, що величезні втрати з-поміж командирів РФ виникли через те, що вони керували тактичними діями найнижчого рівня. У російських військах не вистачає висококваліфікованих сержантів, які виконують цю роль у західних арміях.

Серед загиблих офіцерів варто окремо зазначити про бойових пілотів – так званої еліти російських військ. Підготовка одного льотчика-снайпера може зайняти від 15 до 17 років. Коштує для країни це недешево – близько $12-14 млн.

За чотири місяці повномасштабної війни в Україні Росія втратила щонайменше 49 військових льотчиків (серед них є штурмани та бортмеханіки). З них 80% – це втрати екіпажів бойових літаків.