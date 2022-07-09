Липень, 09 в 16:48

Російським військовим перестали платити гроші за поранення, які вони дістали під час збройної агресії проти України. У черговій перехопленій українською розвідкою розмові окупант пояснив, чому так сталося.

– Зараз перестали платити. Якщо раніше платили по 3 млн, то до червня це пройшло. Путін зрозумів, що це великий відтік бабок, бо люди почали спеціально підставлятися. Коли там поранений – чи то руки, чи то в ноги собі стріляти, чи руки витягувати з окопів, коли мінометний обстріл проходить, та їдуть з трьома “мультами”.

За його словами, після таких поранень російські військові отримували гроші, залишалися живими та не хотіли більше брати участь у війні проти України через сильний опір ЗСУ.

Зараз дивляться

– І все: ми учасники, ми отримали 3 млн – все чудово. Ми щасливі та здорові, більше не поїдемо. Потім поділи на поранення легкі та важкі. Легким пораненням не є, наприклад, наскрізне вогнепальне в ногу. Тобто поки тобі кістки не зачепило – це легке. А якщо тобі руки, ноги, пальці відірвало, кістки зачепило, внутрішні органи пошкодило, тоді це тяжке поранення, за яке має бути компенсація у розмірі трьох “мультів”.

За його словами, якщо російському військовому не зачепило кістки чи органи під час поранення, тоді йому виплатять щонайбільше 60 тис. рублів за мінімалкою. Однак найголовніше те, що після цих поранень далі відправляють на війну.