Липень, 09 в 14:33

З огляду на політичну ситуацію, Росія втратить ринок газу Європи через три-чотири роки. Саме тоді зупиниться й транзит російського газу через територію України.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

Він зазначив, що для України важливо зберегти транзит саме на час війни, оскільки завдяки цьому росіяни не знищують цілеспрямовано нашу газотранспортну інфраструктуру.

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– Якщо не буде транзиту – ми зменшимо потужності газотранспортної системи відповідно до потреб українських споживачів. У нас є власний ринок газу, є власне видобування. Для нас важливо зберегти транзит саме на час війни. Для нас це можливість продовжувати постачати газ українським споживачам, – розповів Макагон.

За словами Макагона, станом на сьогодні Газпром використовує менше 40% від заброньованих, згідно з контрактом, потужностей української ГТС. Спроможність системи – приблизно у вісім разів більша.

З метою збереження української газотранспортної системи від знищення окупантами, оператор ГТС України звернувся до Мінекономіки Німеччини та їхнього Регулятора з пропозицією переглянути виключення із законодавства Німеччини, надані Північному потоку-1.