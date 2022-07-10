Допомога прийшла, звідки не чекали: у РФ окупанти виводять з ладу бойову техніку

Липень, 10 в 14:28

Російські військові виводять з ладу свою бойову техніку, щоб уникнути відправки на війну в Україну. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Йдеться про військові частини, що дислокуються поблизу державного кордону з Україною.

— Напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби підрозділ залишився на території РФ, – інформує розвідка.

Протягом тижня військовослужбовці 103 мотострілецького полку зі складу 150 мотострілецької дивізії розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та дев’ять командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи.

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Розвідка зазначає, що такі дії, як виведення з ладу військової техніки, в Росії набуває масового характеру.

Повідомляється, що командувач південного військового округу навіть попросив в ФСБ країни-окупанта посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами яких відправлятимуть на війну в Україну.

Раніше розвідка повідомляла, що в окупантів виникли проблеми з відновленням пошкодженої бойової техніки, оскільки оборонні заводи в РФ відмовляються її ремонтувати.

За даними ГУР, між військовим керівництвом РФ та директорами оборонних заводів загострюється конфлікт. Причина банальна – рашисти перед відправкою техніки на ремонт повністю її розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають або ж обмінюють на алкоголь.