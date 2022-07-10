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Факти / Світ / Росія

Орвелл відпочиває! У РФ оштрафували людину за написання слова “спецоперація” у лапках

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
1984
Фото: Depositphotos

У російському Нижньому Новгороді місцевого жителя Олексія Піднебесного оштрафували на 30 тис. рублів за те, що він у соціальних мережах додав лапки до слова “спецоперація”.

Про це повідомляє російське опозиційне видання Медуза.

Чоловік у своїй публікації написав, що грошей, витрачених Росією на один день “спецоперації” в Україні, вистачить на те, щоб забезпечити всі будинки в Нижньому Новгороді гарячим водопостачанням.

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На думку суду, написання слова “спецоперація” з лапками свідчить про “іронічне, протилежне, зневажливе значення вищезазначеного слова”. 

Ще один інцидент, який демонструє сутність Росії як тоталітарної держави, стався у Липецькій області. Там хірург Віктор Павленко на базі відпочинку на корпоративі вигукнув гасло Слава Україні.

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Це почули мер та співробітники ФСБ, які були  на тій самій базі. Лікаря співробітники ФСБ забрали до відділку поліції прямо з бази відпочинку, змусили його дати свідчення і записати відео з вибаченнями.

Згодом чоловіка звільнили з посади завідувача відділення та склали протокол за нібито дискредитацію російської армії.

Джерело: Медуза
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