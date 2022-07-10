Орвелл відпочиває! У РФ оштрафували людину за написання слова “спецоперація” у лапках

Липень, 10 в 16:55

У російському Нижньому Новгороді місцевого жителя Олексія Піднебесного оштрафували на 30 тис. рублів за те, що він у соціальних мережах додав лапки до слова “спецоперація”.

Про це повідомляє російське опозиційне видання Медуза.

Чоловік у своїй публікації написав, що грошей, витрачених Росією на один день “спецоперації” в Україні, вистачить на те, щоб забезпечити всі будинки в Нижньому Новгороді гарячим водопостачанням.

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На думку суду, написання слова “спецоперація” з лапками свідчить про “іронічне, протилежне, зневажливе значення вищезазначеного слова”.

Ще один інцидент, який демонструє сутність Росії як тоталітарної держави, стався у Липецькій області. Там хірург Віктор Павленко на базі відпочинку на корпоративі вигукнув гасло Слава Україні.

Це почули мер та співробітники ФСБ, які були на тій самій базі. Лікаря співробітники ФСБ забрали до відділку поліції прямо з бази відпочинку, змусили його дати свідчення і записати відео з вибаченнями.

Згодом чоловіка звільнили з посади завідувача відділення та склали протокол за нібито дискредитацію російської армії.