РФ може набирати найманців до ПВК Вагнера із в’язниць – британська розвідка

Липень, 12 в 13:56

Дефіцит особового складу Збройних сил РФ може змусити Міноборони країни-агресора вдатися до нетрадиційного комплектування.

Таку версію висунули в розвідці Міністерства оборони Великої Британії 12 липня.

В оборонному відомстві припускають, що Росія може вербувати персонал із російських в’язниць до приватної військової компанії Вагнера.

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– Якщо інформація про такий крок підтвердиться, то можна буде стверджувати, що РФ має складнощі із поповненням втрат, – зазначають у британській розвідці.

Нині на фронті російські війська тиснуть на Збройні сили України та одночасно перегруповують свої сили задля наступу найближчим часом.

– РФ продовжує поступові незначні територіальні завоювання в Донецькій області, штурмує магістраль Е-40 в напрямку Слов’янська і Краматорська та заявила про встановлення контролю над Григорівкою, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Про “тиху” мобілізацію в РФ днями повідомляли й у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України.

За даними української сторони, у російських регіональних центрах зайнятості з’явилось понад 22 тис. нових вакансій для військових.

Щонайменше сім підрозділів, які брали участь у війні Росії проти України, розмістили вакансії про набір снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence