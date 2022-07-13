Липень, 12 в 21:10

В українській воєнній розвідці вважають, що у владній верхівці Росії можуть готувати заміну президенту Володимиру Путіну.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Є інформація, що секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев може готувати свого сина на заміну Путіна.

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– Поки що підтвердженої інформації щодо заміни Путіна немає. Але те, що він (Микола Патрушев, – Ред.) вводить його у вищі ешелони влади – таки плани у Патрушева є, – сказав Вадим Скібіцький.

31 травня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив про “початок захоплення” західних областей України Польщею. На такі закиди українці відповіли мемами.