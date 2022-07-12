Ядерний удар по Москві у відповідь: в РФ спішно почали шукати бомбосховища

Липень, 12 в 17:15

У російській столиці почали цікавитися адресами бомбосховищ, які виявилися “державною таємницею”.

Депутат Московської міської думи Євген Ступін направив до адміністрації Москви запит.

У ньому він пише, що “через бойові дії в Україні РФ може використовувати ядерну зброю” щодо інших країн. Та зазначає, що це спричинить “ядерний удар по Москві у відповідь”.

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Він попросив повідомити про наявні у столиці бомбосховища у конкретних районах, а також у якому вони стані. Фотокопії листів сам Ступін оприлюднив у своїх соціальних мережах.

У відповідь на звернення в Московській міській думі повідомили, що бомбосховища є. Але їхні адреси відмовилися назвати, посилаючись на нібито “державну таємницю”.

Сам Ступін вже повідомив, що готовий боротися з такою “секретністю”. Депутат збирається просити прокуратуру РФ перевірити “сховища та загадкову їхню секретність”.