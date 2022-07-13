Липень, 13 в 13:21

Очільника Росавіації Олександра Нерадька госпіталізовано в реанімацію. У нього численні забої та переломи.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Російський Telegram-канал Shot з посиланням на власні джерела пише, що Нерадько впав із велосипеда.

У нього діагностували переломи ребер та тазу, забої, а також гематоми на обличчі. Як саме сталося падіння, сам голова Росавіації пояснити не зміг.

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Відомо, що йому вже провели операцію. Зараз Нерадько у задовільному стані.

До слова, у травні начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що у російській політичній та бізнесовій еліті переважно виступають проти повномасштабної війни на території України.

Подібні розмови тривають навіть між російським бізнесом і силовиками, а також між бізнесом і політиками.

В українській розвідці вважають нереалістичним відкритий державний переворот у Росії. Водночас реальним є здійснення тіньового перевороту.

Фото: Росавіація