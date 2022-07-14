Червоний Хрест у РФ роздає українським біженцям сувеніри з Путіним та літерою Z – ЗМІ

Липень, 14 в 12:01

Російський Червоний Хрест (РЧХ), який раніше вже потрапляв у скандали з розподілом гуманітарки, звинувачують у роздачі біженцям з України кухлів та футболок з Володимиром Путіним та літерою Z.

Окрім того, регіональні відділення громадської організації збирають допомогу для військовослужбовців. А волонтери, які співпрацюють із РЧХ, також звинувачують організацію у бюрократії та хамстві, не кажучи вже про складнощі під час отримання біженцями грошових виплат.

– Якось ми з іншими волонтерами допомагали українцям розбирати гуманітарну допомогу, яку вони отримали від Червоного Хреста. Серед речей ми знайшли кухлі з Путіним, футболки з ним та з літерою Z, – розповіла волонтер із Твері Валентина, що, на її думку, неетично щодо українців.

У самій організації роздачу так званих сувенірів заперечують, оскільки нібито не робили таких закупівель, а слова волонтерів без фото- чи відеофіксації вважають бездоказовими. Водночас такі “неприємні історії” називають окремими випадками і запевнили, що кожна скарга перевіряється.

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До речі, статут Міжнародного Червоного Хреста, куди входить і РЧХ, забороняє організаціям, що беруть участь у русі, підтримувати якусь зі сторін під час військових конфліктів.

Джерело: Новая газета. Европа, Верстка