Липень, 14 в 10:21

У Росії, ймовірно, наказали кожному із 85 суб’єктів федерації (регіони і найважливіші міста РФ) сформувати хоча б один “добровольчий батальйон” для участі у війні з Україною.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). За їхніми словами, Кремль наказав російським регіонам формувати “добровольчі батальйони” замість оголошення часткової або повної мобілізації в Росії.

Експерти підрахували, що в такий спосіб керівництво РФ може спробувати мобілізувати до 34 тис. нових військовослужбовців на кінець серпня, якщо кожен суб’єкт федерації створить хоча б одне формування чисельністю 400 осіб.

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Російські ЗМІ повідомили, що за 6-місячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від $3 750 до $6 тис.

Також вони підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів в Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижньогородській і Оренбурзькій областях і формування добровольчих підрозділів в Тюменській області.

Передбачається, що такі батальйони пройдуть місячну підготовку перед відправкою в Україну.

Крім того, в ISW додали, що російська окупаційна влада, ймовірно, може готувати умови для насильницького переселення українських дітей з окупованих територій до Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 141-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW