Липень, 16 в 9:00

У російського оператора експрес-доставки документів і вантажів СДЕК стався новий витік даних, який міг торкнутися 25 млн. користувачів та 30 тис. контрагентів.

Дані, що з’явилися в мережі, об’єднані в три файли. Перший містить понад 160 млн записів із даними клієнтів, які включають прізвища, адреси електронної пошти, коди пункту самовивезення та назви компанії відправника.

Другий файл містить понад 30 млн рядків з інформацією про фізичних та юридичних осіб, третій файл містить понад 90 млн рядків із телефонами та ідентифікаторами відправника/одержувача.

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Тобто до мережі злили інформацію, яка дозволить оцінити масштаби мародерства російських військових, а також отримати особисті дані всіх відправників.

Враховуючи попередній витік даних компанії, який стався у лютому, разом у мережі з’явилися дані десятків мільйонів клієнтів, що може стати “рекордом на російському ринку”.