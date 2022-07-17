Фукуяма назвав блефом слова Путіна, що “росіяни ще не починали серйозно воювати”

Липень, 17 в 12:24

Слова президента Російської Федерація Володимира Путіна про те, що вони “ще не починали серйозно воювати в Україні”, є блефом.

Так вважає американський філософ, політик та економіст Френсіс Фукуяма.

В інтерв’ю DW він зазначив, що навіть для такої великої країни, як Росія, вторгнення в Україну – це не маленька військова операція. А з воєнної точки зору – це практична катастрофа.

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– З огляду на те, що російська армія досягла лише дуже незначного просування за два місяці від того часу, як вони почали концентрувати військові дії на Донбасі, і я вважаю, що в них не так багато резервів, тож, на мій погляд, Путін блефує, коли каже, що вони ще навіть не починали. – сказав Фукуяма.

Опираючись на дані західних військових аналітиків, він зазначив, що росіяни втратили, ймовірно, до третини всього особового складу, зібраного для вторгнення до України.

– Оцінки російських втрат лише приблизні, але, можливо, йдеться про близько 20 тис. убитих і, можливо, близько 60 тис. поранених. Плюс до цього полонені тощо, – додав професор.

Нагадаємо, що під час зустрічі із лідерами фракцій Держдуми Путін зазначив, що Росія нібито воює з колективним Заходом. Також він пригрозив, що “війна триватиме до останнього українця”.