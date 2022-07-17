Липень, 17 в 16:37

У Росії розширюють масштаби військової підготовки для дітей.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, У Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько 1 тис. юноармійських класів.

– Також у російському Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з ЗС РФ, – йдеться у повідомленні розвідки.

Зазначається, що через наближення бойовий дій до кордону Бєлгородської області, місцева влада переносить низку об’єктів, пов’язаних з війною, у глибину російської території.

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Зокрема, так званий “пункт прийому біженців”, а по суті – насильно переміщених осіб, передислокований із району поблизу селища Нєхотєєвка до СМТ Октябрьский.

– Логістика прийому людей залишається без змін: після оформлення “біженці” направляються у приміщення спортивного комплексу Віраж (критий картодром). З початку війни через пункт пройшли 6,5 тис. осіб, зокрема 1,4 тис. дітей, – розповіли в ГУР Міноборони.

Водночас не припиняється практика незаконного усиновлення дітей з Донбасу російськими сім’ями.

За даними ГУР, 14 липня губернатор Московської області Воробйов анонсував завершення процедури “передачі 9 дітей з “ДНР” під опіку родинам з Підмосков’я”.