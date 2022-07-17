Путін готує нове покоління прокремлівських прихильників через школи – NYT

Липень, 17 в 17:32

Російський диктатор Володимир Путін готує нове покоління прокремлівських прихильників через школи. Він планує ухвалити радикальні зміни у навчальній програмі, які висвітлюватимуть президента РФ як “ключову історичну фігуру”.

За даними The New York Times, вже з першого класу учні по всій Росії проходитимуть щотижневі уроки, під час яких переглядатимуть фільми про війну та віртуальні подорожі Кримом.

Вчителі читатимуть лекції про вигадану геополітичну ситуацію та “традиційні цінності”. У школах проводитимуть уроки, присвячені “відродженню Росії” при Путіну.

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Очільник Кремля підписав закон, згідно з яким усіх російських дітей заохочуватимуть приєднатися до нового “патріотичного молодіжного руху” на кшталт радянських піонерів у червоних краватках, яким особисто керуватиме Путін.

За допомогою загальнонаціональних освітніх змін, які стартують у вересні, російський уряд прагне прищепити дітям воєнізовану та антизахідну версію історії. Це свідчить про те, що прокремлівська пропаганда має на меті викорінити будь-яку майбутню потенційну незгоду серед росіян щодо подальших дій Путіна.