Путін готує нове покоління прокремлівських прихильників через школи – NYT
Російський диктатор Володимир Путін готує нове покоління прокремлівських прихильників через школи. Він планує ухвалити радикальні зміни у навчальній програмі, які висвітлюватимуть президента РФ як “ключову історичну фігуру”.
За даними The New York Times, вже з першого класу учні по всій Росії проходитимуть щотижневі уроки, під час яких переглядатимуть фільми про війну та віртуальні подорожі Кримом.
Вчителі читатимуть лекції про вигадану геополітичну ситуацію та “традиційні цінності”. У школах проводитимуть уроки, присвячені “відродженню Росії” при Путіну.
Очільник Кремля підписав закон, згідно з яким усіх російських дітей заохочуватимуть приєднатися до нового “патріотичного молодіжного руху” на кшталт радянських піонерів у червоних краватках, яким особисто керуватиме Путін.
За допомогою загальнонаціональних освітніх змін, які стартують у вересні, російський уряд прагне прищепити дітям воєнізовану та антизахідну версію історії. Це свідчить про те, що прокремлівська пропаганда має на меті викорінити будь-яку майбутню потенційну незгоду серед росіян щодо подальших дій Путіна.