Повномасштабна війна, розв’язана Росією проти України, та запроваджені проти РФ санкції суттєво вдарили по російському нафтовому сектору. Зокрема, обсяг недоотриманих Москвою нафтових доходів лише до кінця 2022 року оцінюється в $79 млрд.

Такі розрахунки здійснили експерти KSE Institute – аналітичного центру при Київській школі економіки. Презентувала ж їх Міжнародна група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти РФ.

Експерти заклали в основу своїх розрахунків обсяги видобутку та експорту російської нафти до повномасштабного вторгнення в Україну (в межах квот РФ у картелі ОПЕК+), а також розмір дисконту (знижки), з яким країна-агресор зараз змушена продавати своє “чорне золото”.

Так, на тлі поступової відмови Заходу від енергоносіїв з РФ географія постачань нафти зміщується на схід. Зокрема, в травні в порівнянні з лютим 2022 року Туреччина збільшила імпорт нафти з РФ на 50%, Китай – на 25%, Індія – на 800%.

Водночас держави-члени Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в Азії в травні практично повністю відмовилася від російської нафти. Тим часом Євросоюз скоротив закупівлю на 12%, а Сполучені Штати та Велика Британія разом знизили імпорт російської нафти на 89%.

Since February 2022, ???????? lost 10% of exports of the physical volume of oil BUT the revenues remained the same.

2 / 4 pic.twitter.com/hvU9tyoiUL

— Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions (@sanctionsgroup) July 15, 2022