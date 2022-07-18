Плата за війну проти України: РФ втратить майже $80 млрд нафтових доходів до кінця року
Повномасштабна війна, розв’язана Росією проти України, та запроваджені проти РФ санкції суттєво вдарили по російському нафтовому сектору. Зокрема, обсяг недоотриманих Москвою нафтових доходів лише до кінця 2022 року оцінюється в $79 млрд.
Такі розрахунки здійснили експерти KSE Institute – аналітичного центру при Київській школі економіки. Презентувала ж їх Міжнародна група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти РФ.
– Ціна вторгнення: Росія втратить $79 млрд доходів від нафти ще до того, як ембарго Євросоюзу на транспортування нафти морем набуде чинності в грудні 2022 року, – наголошується в повідомленні групи.
Експерти заклали в основу своїх розрахунків обсяги видобутку та експорту російської нафти до повномасштабного вторгнення в Україну (в межах квот РФ у картелі ОПЕК+), а також розмір дисконту (знижки), з яким країна-агресор зараз змушена продавати своє “чорне золото”.
Так, на тлі поступової відмови Заходу від енергоносіїв з РФ географія постачань нафти зміщується на схід. Зокрема, в травні в порівнянні з лютим 2022 року Туреччина збільшила імпорт нафти з РФ на 50%, Китай – на 25%, Індія – на 800%.
Водночас держави-члени Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в Азії в травні практично повністю відмовилася від російської нафти. Тим часом Євросоюз скоротив закупівлю на 12%, а Сполучені Штати та Велика Британія разом знизили імпорт російської нафти на 89%.
Since February 2022, ???????? lost 10% of exports of the physical volume of oil BUT the revenues remained the same.
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— Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions (@sanctionsgroup) July 15, 2022
Як зазначають у KSE, ціновий дисконт на марку російської нафти Urals коливається в межах 30%. РФ змушена продавати її суттєво дешевше, ніж коштує нафта марки Brent.
– Майже $80 млрд недоотриманих РФ нафтових доходів – це конкретна плата за агресію проти України. Зважаючи на обмеження на постачання технологічного обладнання для нафтогазового сектору та вихід багатьох ТНК (транснаціональних корпорацій, – Ред.) із спільних з РФ енергетичних проєктів, російську нафтову галузь очікує подальша стагнація, – наголосила керівниця Інституту KSE, віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Kиївської школи економіки Наталія Шаповал.
За прогнозами експертів KSE Institute, видобуток нафти в РФ наступного, 2023 року скоротиться до 7,27 млн барелів на добу (б/д). Це на 3,1 млн б/д менше, ніж видобувають у Росії сьогодні, а також на 38% менше російської квоти в картелі ОПЕК+.
Скорочення обсягів видобутку нафти експерти пов’язують із шостим пакетом санкції ЄС. Згідно з ним, до кінця 2022 року набуде чинності остаточна заборона на транспортування російської нафти до країн Євросоюзу морським шляхом (нафтове ембарго). Водночас Польща та Німеччина зобов’язалися припинити імпорт нафти з РФ трубопроводом Дружба до кінця цього року.
– Таким чином ЄС знизить імпорт російської нафти на 90% протягом наступних семи місяців, – уточнили в KSE.
???????? has to sell its own Urals oil at a big discount compared to Brent
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— Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions (@sanctionsgroup) July 15, 2022
Як пояснив керівник Центру енергетичних і кліматичних досліджень KSE Борис Додонов, можливості Росії спрямувати ці обсяги на інші ринки є дуже обмеженими. А оскільки західні інвестори, сервісні компанії та кредитори залишають російський ринок, проєкти з видобутку нафти будуть відкладені на невизначений термін.
Нещодавно західні ЗМІ повідомляли, що США спільно з союзниками обговорюють обмеження цін на нафту з РФ для того, щоб “задушити російську військову машину”. Вони, зокрема, планують створити союз покупців, щоб контролювати ціни на російську нафту.