Липень, 18 в 17:45

Повномасштабна війна, розв’язана Росією проти України, та запроваджені проти РФ санкції суттєво вдарили по російському нафтовому сектору. Зокрема, обсяг недоотриманих Москвою нафтових доходів лише до кінця 2022 року оцінюється в $79 млрд.

Такі розрахунки здійснили експерти KSE Institute – аналітичного центру при Київській школі економіки. Презентувала ж їх Міжнародна група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти РФ.

– Ціна вторгнення: Росія втратить $79 млрд доходів від нафти ще до того, як ембарго Євросоюзу на транспортування нафти морем набуде чинності в грудні 2022 року, – наголошується в повідомленні групи.

Експерти заклали в основу своїх розрахунків обсяги видобутку та експорту російської нафти до повномасштабного вторгнення в Україну (в межах квот РФ у картелі ОПЕК+), а також розмір дисконту (знижки), з яким країна-агресор зараз змушена продавати своє “чорне золото”.

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Так, на тлі поступової відмови Заходу від енергоносіїв з РФ географія постачань нафти зміщується на схід. Зокрема, в травні в порівнянні з лютим 2022 року Туреччина збільшила імпорт нафти з РФ на 50%, Китай – на 25%, Індія – на 800%.

Водночас держави-члени Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в Азії в травні практично повністю відмовилася від російської нафти. Тим часом Євросоюз скоротив закупівлю на 12%, а Сполучені Штати та Велика Британія разом знизили імпорт російської нафти на 89%.

Since February 2022, ???????? lost 10% of exports of the physical volume of oil BUT the revenues remained the same. 2 / 4 pic.twitter.com/hvU9tyoiUL — Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions (@sanctionsgroup) July 15, 2022

Як зазначають у KSE, ціновий дисконт на марку російської нафти Urals коливається в межах 30%. РФ змушена продавати її суттєво дешевше, ніж коштує нафта марки Brent.

– Майже $80 млрд недоотриманих РФ нафтових доходів – це конкретна плата за агресію проти України. Зважаючи на обмеження на постачання технологічного обладнання для нафтогазового сектору та вихід багатьох ТНК (транснаціональних корпорацій, – Ред.) із спільних з РФ енергетичних проєктів, російську нафтову галузь очікує подальша стагнація, – наголосила керівниця Інституту KSE, віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Kиївської школи економіки Наталія Шаповал.

За прогнозами експертів KSE Institute, видобуток нафти в РФ наступного, 2023 року скоротиться до 7,27 млн барелів на добу (б/д). Це на 3,1 млн б/д менше, ніж видобувають у Росії сьогодні, а також на 38% менше російської квоти в картелі ОПЕК+.

Скорочення обсягів видобутку нафти експерти пов’язують із шостим пакетом санкції ЄС. Згідно з ним, до кінця 2022 року набуде чинності остаточна заборона на транспортування російської нафти до країн Євросоюзу морським шляхом (нафтове ембарго). Водночас Польща та Німеччина зобов’язалися припинити імпорт нафти з РФ трубопроводом Дружба до кінця цього року.

– Таким чином ЄС знизить імпорт російської нафти на 90% протягом наступних семи місяців, – уточнили в KSE.

???????? has to sell its own Urals oil at a big discount compared to Brent 4 / 4 @kse_ua pic.twitter.com/QR2WdnJWsp — Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions (@sanctionsgroup) July 15, 2022

Як пояснив керівник Центру енергетичних і кліматичних досліджень KSE Борис Додонов, можливості Росії спрямувати ці обсяги на інші ринки є дуже обмеженими. А оскільки західні інвестори, сервісні компанії та кредитори залишають російський ринок, проєкти з видобутку нафти будуть відкладені на невизначений термін.

Нещодавно західні ЗМІ повідомляли, що США спільно з союзниками обговорюють обмеження цін на нафту з РФ для того, щоб “задушити російську військову машину”. Вони, зокрема, планують створити союз покупців, щоб контролювати ціни на російську нафту.