Сім’я вбитого окупанта, який “мухи не образив”, засвітила холодильник з України

Липень, 18 в 14:46

Сім’я вбитого на війні в Україні російського окупанта Іллі Василенка скаржиться в сюжеті на невиплату їм обіцяної компенсації. Причому на кадрах з їхнього будинку, за 4 500 км від України, є, ймовірно, крадений холодильник, на якому наклейка українською мовою.

Це все можна побачити та почути у сюжеті під назвою Грошей дали тільки на труну і пам’ятник, який опублікований напередодні на YouTube-каналі А поговорить?

В сюжеті сім’я окупанта скаржиться, що їм не виділили компенсацію від держави за смерть “бідного хлопчика, який ніколи і нікого не образив”.

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Сам окупант в Україні повоював недовго і був знищений вже на початку березня. Але за цей короткий термін він напрацював на власний військовий трофей – вкрадений в українців холодильник.

Цікаво, що сім’я вбитого російського військового живе в робочому селищі Чунський в Іркутській області РФ – це Сибір, недалеко від Монголії на півдні.

Безпосередньо про цей “героїчний” вчинок окупанта у сюжеті не згадують, але в одній зі сцен на кухні його родичі відкривають холодильник марки BEKO, і камера фіксує наліпку українською мовою: 2 роки. Повна гарантія!

З перших днів повномасштабного вторгнення в Україну російські війська відзначилися на захопленій території масовим мародерством, крадучи все: від унітазів та техніки до собачих будок та вживаної спідньої білизни.

Цікаво, що в одній із перехоплених СБУ розмов окупантів стало відомо, що дозвіл на мародерство в Україні російським загарбникам дав особисто президент РФ Володимир Путін.

Скріншот: А поговорить?

Джерело: А поговорить?