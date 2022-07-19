Липень, 19 в 19:40

Серед влад Росії майже всі бажають усунення президента РФ Володимира Путіна від влади, тому деякі з владних груп дозволяють таким персонажам, як терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), критикувати дії російського військового керівництва під час війни в Україні.

Про це в ефірі Радіо НВ розповів журналіст-розслідувач, керівник агенції Bellingcat Христо Грозєв.

– Треба подумати з чиїми словами збігається ця позиція (позиція терориста Ігоря Гіркіна, який критикує російську владу в контексті вторгнення РФ в Україну, – Ред.) і чи реально ці слова повністю збігаються зі словами партії війни всередині ГРУ, всередині військового міністерства, людьми, які незгодні зі швидкістю та поганим плануванням цієї війни. Усередині спецслужб (Росії, – Ред.) є багато “веж”, які між собою сваряться та сперечаються, – сказав він.

Христо Грозєв стверджує, що Ігор Гіркін має покровителів серед російських силовиків, які не дають прибрати його з медійного поля.

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За словами журналіста, всередині російської влади також є кілька груп, серед яких є ті, хто виступає проти війни та ті, хто підтримує рішення Володимира Путіна вторгнутися до України.

– Я думаю, що якась із цих “веж” візьме перевагу. Питання тут лише коли. Будь-яка з них хоче, щоб Путіна все-таки не було, проте залишається питання про те, яка з них виграє, бо… може бути не найкращий варіант, якщо вони призначать ще більш схиблену на війні людину, – стверджує журналіст.

При цьому, за словами Христа Грозєва, представники в різних групах російської влади переконані в тому, що у війні з Україною Росії потрібна перемога, хоча погляди на цю перемогу у різних груп різні.

Джерело: Радіо НВ