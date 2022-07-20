Хто може замінити Путіна після смерті – розповідає російський опозиціонер Ілля Пономарьов

Липень, 20 в 18:09

Про серйозну боротьбу за владу у Кремлі, яка триває від початку повномасштабного вторгнення, вже неодноразово говорила українська розвідка, мовляв, там активно визначаються із наступником Путіна. Додають інтриги і чутки про хворобу та смерть російського диктатора.

Серед ймовірних та найбільш обговорюваних кандидатів: перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, голова Держдуми В’ячеслав Володін, заступник голови Ради безпеки та голова партії Єдина Росія Дмитро Медведєв.

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Хто з цих одіозних фігур і коли може потенційно замінити диктатора Путіна, Факти ICTV запитали російського опозиціонера, депутата Держдуми (до 2015 року) Іллю Пономарьова, який у 2014-му єдиний проголосував проти анексії Криму, а нині має українське громадянство та живе в Україні.

– Що зараз відбувається у Кремлі, справді запекла боротьба за владу? Між ким?

– Є великий клан Юрія Ковальчука, до якого належать і пан Кирієнко, і Шойгу, і Патрушев, і Бортніков. Вони наразі дуже впливові. Але є певне поєднання інших кланів, які намагаються вибити цих.

Так завжди було, і Путіну це дуже подобається. Він вважає, коли є така конкуренція, значить, не буде ніякого заколоту, бо вони не згуртуються, аби його змістити. Сьогодні ніхто не налаштований щось змінити.

Вони конкурують за путінську увагу, вони конкурують за те, щоб він їх призначив якимись наступниками там у майбутньому. Але не змінити щось тепер.

– Законодавчо після смерті чи раптового зникнення Путіна кому передається влада?

– З точки зору процедури, якщо Путін зникає, з ним щось трапляється чи він захворів, то перший у черзі – це прем’єр-міністр. Потім спікер Ради Федерації і далі спікер Держдуми.

– Після початку вторгнення активізувався Медведєв зі своїми абсолютно абсурдними, недолугими заявами. Яка його роль?

– Медведєв завжди, коли припиняє пити, з’являється і щось там пише. А потім знову припадає до пляшки.

Медведєв всі ці роки після своєї відставки у 2012 році весь час вважає, що він може повернутися на посаду президента РФ.

Путін натякав йому, мовляв, ти у нас у такому резерві, сиди тихо, будь лояльним, і все може бути. Але ось з’явився Кирієнко, і ми бачимо, як Ковальчук і весь цей клан його штовхають.

І Медведєв на 100% відчуває, що він зараз зайвий і вже не перший у цій черзі. І тому щось там пише періодично.

– Багато розмов про Патрушева — секретаря Ради безпеки РФ. Начебто він дуже довірена особа Путіна. Багато хто називає його наступником.

– Патрушев має дуже хороші стосунки з Ковальчуком, тому я й кажу, що це найбільш впливовий клан. Вони контролюють майже всі силові структури – з ними армія, і з ними ФСБ.

І взагалі Радбез – це така дуже впливова структура, і це невипадково, що саме на Радбезі було оголошене рішення про початок війни, про вторгнення в Україну.

Патрушев – людина впливова, але не настільки впливова, щоб ухвалювати якісь рішення. Тому, коли ми чуємо чутки, що наступником Путіна буде син Патрушева – ну, це все чутки.

Я не вважаю це ймовірним. По-перше, Путін не дозволить так посилити одну людину. По-друге, ця кандидатура не вирішує головну проблему РФ – відновлення стосунків із Заходом.

І для цього треба людина, яка буде спрямована на Захід, яку Захід бачитиме напівлібералом, що це людина, з якою вже можна про щось домовлятися.

– Хто це може бути? Кирієнко?

– Кирієнко – саме така людина, він учень Бориса Нємцова, Борис просував його кар’єру.

Він така собі нечужа людина для Заходу. А син Патрушева – це якийсь там силовик. Ні, це не те.

– Тобто, є ймовірність, що за його керівництва режим може якось змінитися?

– Ні, я вважаю, це буде один із найгірших варіантів, якщо залишаться ці люди. Це як Гітлера змінити на Гіммлера. Він може навіть обіцяти припинити війну, але система все одно залишиться.

Якщо залишиться система, то війна рано чи пізно відновиться. Не можна, аби Кирієнко, чи Медведєв, чи будь-хто з інших залишився при владі.

Тут навіть Гіркін буде краще, бо Гіркін руйнуватиме систему, а потім можна буде зруйнувати самого Гіркіна.

– Також багато чуток про те, що російський бізнес, незадоволений санкціями, хоче позбутися диктатора. Але поки що всі сидять мовчки. Чому досі не активізувалися російські еліти, аби змінити режим? Виходить, що вони його підтримують?

– Теоретично, вони готові почати впливати на владу, але вони поки просто не знають як. Куди їм втекти зараз, з ким домовлятися.

Вони готові там навіть купувати зброю для України, і критикувати Путіна, казати все, що насправді вони думають про цю війну, але їм також потрібні певні гарантії.

Вони кажуть, ми почнемо, а нас потім очікуватиме в’язниця. Треба якийсь притулок, захист, розуміння, що буде в майбутньому. Я вважаю, що це помилка.

Напевно, повинен пройти якийсь час, щоб ми тут, в Україні, та на Заході визначилися з цим. Бо це, на мою думку, така величезна зброя, яку ми досі не використовуємо.