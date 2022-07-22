Липень, 21 в 23:10

Росія втратила здатність шпигувати в Європі “наполовину” після висилки понад 400 співробітників російської розвідки з міст Європи та арешту кількох шпигунів, які працюють під глибоким прикриттям та видають себе за цивільних осіб.

Про це заявив глава британської служби зовнішньої розвідки Річард Мур в інтерв’ю журналістам на безпековому форумі в Аспені, якого цитує CNN.

Він заявив, що після вторгнення Росії в Україну в лютому цього року європейські країни вислали “понад 400 співробітників російської розвідки, які діють під дипломатичним прикриттям” серед країн-членів НАТО.

Зараз дивляться

– І ми вважаємо, що у Великій Британії це, ймовірно, наполовину скоротило їх можливості вести свій бізнес зі шпигунства на користь Росії в Європі, – сказав Річард Мур.

За його словами, в останні місяці також було викрито і заарештовано кілька “нелегалів”, або російських шпигунів, які діють під глибоким прикриттям і маскуються під звичайних цивільних осіб.

Відповідаючи на запитання про те, чи зробила війна в Україні Росію “багатим на мішень середовищем” для вербування потенційних агентів Великою Британією та її союзниками, Мур сказав, що “ми сподіваємося”, що росіяни, які працюють у розвідці та дипломатичних службах, “замисляться над тим, що вони спостерігають в Україні”, і вирішать “завдати удару у відповідь по системі”, як це зробили багато хто під час Празької весни 1968 року.

При цьому він додав, що їх “двері завжди відчинені”.