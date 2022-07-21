Липень, 21 в 18:43

Росія проводить приховану мобілізацію, щоб поповнити значні втрати своїх військ. Агресор стягує сили на повномасштабну війну проти України трьома шляхами.

Про це заявив сьогодні на брифінгу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За даними розвідки, втрати російської армії значні, проте поки що не критичні для агресора. Водночас в окупантів уже виникли проблеми з комплектуванням підрозділів.

Зараз дивляться

– За нашими оцінками, втрати противника доволі значні.., але вони поки що не критичні для РФ, тому що мобілізаційний ресурс у них великий. Проте ми вже бачимо проблеми, які є. Насамперед – це проблеми з комплектуванням бойових підрозділів батальйонно-тактичних груп, дефіцитних спеціальностей: механіки, водії, навідники гармат, інші специфічні спеціальності, які потребують певної підготовки, – пояснив представник ГУР.

Скібіцький додав, що в пунктах постійної дислокації військ РФ уже не вистачає особового складу, який би сформував повну батальйонно-тактичну групу чи батальйон. А тому окупанти формують змішані батальйони, до складу яких входять військові з різних частин.

Крім того, РФ з травня почала дуже активно використовувати приховану мобілізацію. Агресор здійснює її трьома шляхами:

1. За допомогою створеного два роки тому так званого бойового армійського резерву – БАРС.

– Зараз за рахунок цього БАРСу комплектуються в основному стрілецькі батальйони, які направляються на територію України. Ми маємо чіткі свідчення полонених, які розповіли, як відбувається цей процес. Він дуже простий: немає жодних медкомісій, інших процедур. Ти йдеш у військкомат, здаєш документи, підписуєш контракт від двох місяців і більше, і тебе відправляють на фронт, – зазначив Скібіцький.

2. Створення так званих патріотичних батальйонів за національним принципом. За словами Скібіцького, Кремль дав вказівку створити такі батальйони у всіх федеральних утвореннях РФ, зокрема в Москві, Санкт-Петербурзі, Башкирії.

– Тобто кожна федеральна одиниця повинна сформувати такий стрілецький батальйон чисельністю 500-600 осіб, які будуть використовуватися для бойових дій, – уточнив представник ГУР.

3. Набір найманців, зокрема в країнах Близького Сходу (як-от Сирія).

– Елемент, який зараз з’явився – це найманство, насамперед іноземних громадян, яких РФ уже залучає до бойових дій… Це суперечить міжнародним конвенціям, – заявив Скібіцький.

Він також пояснив, що РФ негласно стягує сили на війну, оскільки відкрита загальна мобілізація може бути проведена лише в разі оголошення війни.

– Вона може бути оголошена, якщо буде оголошена війна. На сьогодні РФ таке не здійснює. Якщо оголосити повну мобілізацію, війну, то це визнати поразку, невиконання тих планів, які були поставлені на проведення так званої спеціальної воєнної операції. Значить, вони не досягли того, чого хотіли зробити своїм бліцкригом, – наголосив Скібіцький.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, за останню добу РФ втратила ще 100 військових, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну – близько 38 850 солдатів.

Джерело: Media Center Ukraine