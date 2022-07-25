Липень, 25 в 12:47

Сім’я коханки президента РФ Аліни Кабаєвої розбагатіла завдяки друзям Володимира Путіна, які її спонсорують.

Про це в ефірі телемарафону Freedom розповів співробітник Фонду боротьби з корупцією Руслан Шаведдінов.

– Сімейство Аліни Кабаєвої стало казково багатим, тому що друзі Володимира Путіна, які росли з ним, займалися в одній секції дзюдо, є “утримувачами” його грошей. І коли треба – він просить купити щось для своїх коханих жінок. Ці ж люди, які спонсорують сімейство Кабаєвих, купували нерухомість для Світлани Кривоногих, ще однієї коханки Володимира Путіна. Це найстандартніша схема, яка тільки існує. Утримувачі путінських грошей обдаровують путінських жінок нерухомістю, активами, власністю у всьому світі, – розповів він.

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За словами співробітника Фонду боротьби з корупцією, Путін назвав свою найдорожчу яхту на честь Кабаєвої.

– Путін на старості років став уже трішечки таким сентиментальним стосовно своїх коханих жінок. Свою найдорожчу яхту він назвав на честь коханої. Шахерезада – це прізвисько Аліни Кабаєвої у спортивні роки, – розповів він.

Шаведдінов додав, що є багато “дрібних хитрощів”, які Путін використовує для спонсорування своїх коханок.

До слова, Кабаєва працює на високій посаді у компанії друга президента РФ, де офіційно отримує десятки мільйонів рублів на місяць.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну проти Аліни Кабаєвої ввели санкції кілька країн. Серед них – Велика Британія, Канада та Австралія.