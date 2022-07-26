Липень, 26 в 12:08

Для участі у війні Росія намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, у РФ активно розгортається кампанія під гаслом “від кожного суб’єкта федерації по батальйону”.

Для заохочення жителів пропонується висока зарплатня та можливість отримати російське громадянство.

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– Кремль зобов’язав кожен з 85 російських регіонів, включно з Кримом і Севастополем, сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону “добровольців” для участі у війні проти України. Влада Москви формує так званий “мерівський полк”, в який здебільшого набираються люди з інших регіонів та навіть громадян країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан), – йдеться у повідомленні.

Також у ГУР МО зазначили, що Росія змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. Щоб уникнути небажаного оголошення мобілізації, набір військовослужбовців здійснюється через приватні військові компанії, росгвардію та “ЛДНР”.

– Фіксуються випадки примусу до підписання “контрактів” щодо місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запоріжської областей. Отримано повний карт-бланш від влади РФ на відбір бойовиків колоніях, – повідомили у розвідці.

Також у РФ розпочали роботу з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років.

Їх закликають йти добровольцями до танкового батальйону, який орієнтовно формується в Пермі. Там організовується збірний пункт та прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання.

Фото: Головне управління розвідки