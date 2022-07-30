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Росія має намір “повністю стерти Україну з карти світу” – посол США в ООН

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Росія має намір “повністю стерти Україну з карти світу” – посол США в ООН
Фото: Getty Images

Росія має намір демонтувати Україну та “повністю стерти її з карти світу”. Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

За її словами, з’являється все більше ознак того, що Кремль закладає основу для спроби анексії всіх східних українських областей, а також південних Херсонської та Запорізької областей “з метою проведення фіктивних референдумів” або указів про приєднання до Росії.

Вона також повідомила, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров “навіть заявив, що це воєнна мета Росії”.

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Ці коментарі прозвучали після того, як Лавров сказав держсекретарю США Ентоні Блінкену, що “безперервне накачування” зброї США і НАТО в збройні сили України лише “продовжило агонію режиму в Києві, подовжуючи конфлікт і збільшуючи втрати”.

Нагадаємо, під час телефонної розмови Блінкен застеріг Лаврова від спроб РФ анексувати більшу частину України, наголосивши, що світ не визнає анексії та це спричинить додаткові значні санкції.

Після цього держсекретар США повідомив про висновки своєї розмови міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі.

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Джерело: Sky News
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