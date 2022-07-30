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Росія відчуває гнів погоди: у місті Чита запровадили режим надзвичайної ситуації

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росія відчуває гнів погоди: у місті Чита запровадили режим надзвичайної ситуації
Фото: Факти ICTV

У російському місті Чита запровадили режим надзвичайної ситуації через паводок (значне підвищення водності річки). Вода з місцевої річки розлилася після дощів, затопивши низку міських вулиць та поруч розташованих дачних селищ.

За даними іноземних видань, після навалу сарани у Краснодарському краї, зливи у Сочі, урагану в Москві, так званий “гнів погоди” відчули й жителі Чити.

Очевидці опублікували відео з затоплених вулиць. На записах можна помітити, що люди пересуваються по місту на надувних човнах. Місцевим мешканцям доводиться буквально “плавати”, щоб перейти з однієї вулиці на іншу.

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Рятувальники намагаються ліквідувати значну кількість води або ж полегшити пересування жителів російської Чити, однак для цього потрібно докладати значні зусилля.

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