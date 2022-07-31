Липень, 31 в 10:33

Конгрес США розробить критерії щодо визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм.

Про це повідомила офіційна представниця Державного департаменту США Андреа Калан в ефірі телеканалу FreeДом.

– Коли йдеться про контртероризм, як сказав держсекретар Блінкен, існують певні критерії, і нам потрібно дотримуватися цих критеріїв, щоб визнати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії, – зазначила вона.

Калан стверджує, що визнання Росії спонсором тероризму не сильно вплине на санкції, які вже діють проти неї.

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– І, як сказав Блінкен, якщо РФ визнають спонсором тероризму, це не сильно змінить санкції проти неї. Тому, що санкції, які вже існують, схожі на ті, які застосовуються, коли країна визначається спонсором тероризму, додала представниця Держдепу.

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Нагадаємо, що нещодавно Сенат США одноголосно схвалив необов’язкову резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою – спонсором тероризму через її дії у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели до “смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей”.

Фото: скріншот з ефіру FreeДом