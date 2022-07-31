Липень, 31 в 8:55

Санкції, які запровадили проти РФ через повномасштабне вторгнення в Україну, мали катастрофічний вплив на її економіку.

Про це свідчить дослідження, яке провів професор Єльського університету Джеффрі Сонненфельдом разом з командою дослідників на основі вивчення статистики РФ, даних торговельних партнерів Росії, даних про перевезення та інших джерел.

За словами дослідників, у РФ закінчуються гроші, країна втрачає позиції на ринку енергоресурсів, а бізнес та заможні росіяни покидають країну.

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Так, понад тисяча компаній оголосили про вихід з Росії з лютого. Це ставить під удар 40% російської економіки. Інвестиції цих компаній складали понад $600 млрд, а кількість робочих місць, які вони створили, перевищує 5 млн.

Дослідники також зазначили, що для Росії дуже важлива торгівля енергоресурсами, адже майже 60% надходжень російського бюджету залежать від їх продажу.

Постачання російського газу до Європи впало до рекордно малих значень за п’ять місяців, а можливість збільшення постачань на схід, як це декларує президент РФ Володимир Путін, обмежена через відсутність інфраструктури.

Крім того, у країни-агресорки закінчуються гроші, адже Росія втрачає валютні резерви, до яких має доступ, надзвичайними темпами. З близько $600 млрд золотовалютних резервів країни майже $300 млрд заблоковано за кордоном. З часу повномасштабної агресії резерви зменшились на $75 млрд.

З початку агресії різко (понад 20%) впала роздрібна торгівля і споживання порівняно до цього ж періоду минулого року. Науковці послалися на дані Сбєрбанку, а також інтернет-продаж Yahoo.

У дослідженні нагадали, що після вторгнення Росії до України десятки країн послідовно проводять політику санкцій щодо Росії. Путін визнає вплив санкцій на економіку, заявивши про необхідність зважати на ризики.

Науковці також розкритикували своїх колег за надто оптимістичні прогнози щодо Росії, які базуються на російських даних. Вони наголосили, що статистика, яку періодично публікує РФ – неповна і містить здебільшого лише позитивні дані, в той час як негативні відкидаються.