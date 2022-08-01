Серпень, 01 в 19:44

Дезінтеграційні процеси в Росії (тобто процеси розпаду) можуть розпочатися, якщо агресор зазнає відчутної поразки у повномасштабній війні проти України.

Таку думку висловив в одному з інтерв’ю народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

– Дезінтеграційні процеси в Росії можуть відбутися лише у випадку відчутної військової поразки. Дуже хотілося б, щоб це сталося, але на сьогодні об’єктивних причин про це говорити нема, – зазначив він.

Рахманін вважає, що курс Росії кардинально не зміниться, навіть у разі смерті кремлівського диктатора Володимира Путіна. Водночас нардеп прогнозує, що коли Путіна не стане, в РФ розпочнеться боротьба за владу між так званими місцевими “елітами”.

Зараз дивляться

– Росія така, тому що у неї такий президент. З іншого боку – президент у неї такий, яка й країна, на такого президента є запит, інакше він би так довго не був президентом. Але якщо Путіна не буде, то хто би не розглядався в його наступники, в Росії почнеться боротьба за владу. І центр ухвалення рішень стане вимушено колективним, – заявив він.

За його словами, сьогодні в РФ немає фігури, яку б російське населення та псевдоеліти одностайно сприймали як рівноцінну заміну Путіну.

За прогнозом Рахманіна, під час формування нової системи влади в РФ після смерті Путіна Москва припинить активні наступальні дії, можливо, стане “більш зговірливою”, проте залишатиметься агресором та небезпечним сусідом для України.

– Теоретично люди, яким щонайменше не подобається війна, в РФ є, я б не сказав, що їх багато, але вони є. За конкретного Путіна вони побоюються ці думки висловлювати. За абстрактного будь-кого, хто прийде на його місце, навіть умовні Патрушев чи Шойгу, шансів на те, що вони принаймні намагатимуться організовувати якісь протести, набагато більше. Зміна влади – це завжди шанс, навіть якщо йдеться про людину такої самої диявольської вдачі, як Путін. Але будь-хто, хто буде на місці Путіна, буде слабшим за Путіна, це абсолютно очевидно, – додав нардеп.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прогнозував, що в найближчі роки розпочнеться розпад Росії на декілька країн.