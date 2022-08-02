Серпень, 01 в 22:38

Росія має виконувати свої зобов’язання з контролю над ядерними озброєннями.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він звинуватив Москву в безрозсудному, небезпечному бряцанні ядерною зброєю в рамках її війни в Україні.

Блінкен наголосив на важливості уникнення ядерної війни та гонки озброєнь.

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Ще у січні 2022 року п’ять ядерних держав – Китай, Росія, Великобританія, США та Франція виступили зі спільною заявою про підтримку договору про нерозповсюдження ядерної зброї та взаємне ненацілювання ракет.

– Вже наступного місяця РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і вона бере участь у безрозсудному, небезпечному бряцанні ядерною зброєю, а її президент попереджає, що ті, хто підтримує самооборону України, ризикують наслідками, яких ви ніколи не бачили за всю історію, – каже Блінкен.

Блінкен сказав, що війна Росії в Україні – це порушенням Статуту ООН, заснованого на правилах міжнародного порядку та Будапештського меморандуму, угоди 1994 року, згідно з якою Росія зобов’язалася поважати суверенітет України, а Київ погодився відмовитися від свого арсеналу ядерної зброї.

Він також нагадав, що РФ захопила Запорізьку атомну електростанцію в Україні – найбільшу подібну станцію в усій Європі.

Держсекретар додав, що окупанти використовують ЗАЕС як військову базу для обстрілу українців, знаючи, що вони не можуть і не будуть стріляти у відповідь, оскільки можуть випадково влучити реактор або високорадіоактивні відходи у сховищі.

Крім того, на сайті Білого дому повідомили, що Байден хоче обговорити з Росією нову систему контролю над ядерною зброєю.