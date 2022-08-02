Аналітик розповів, якою зброєю насправді воює Росія

Серпень, 02 в 8:12

Росія переважно використовує застарілу військову техніку, якій 20, інколи навіть 40 років.

Про це заявив австрійський військовий аналітик Том Купер.

– Якщо порівняти зброю Росії зі зброєю Заходу, то вона завжди, як із минулого, тому що США прагнуть створити зброю, яка буде ефективною і через 20-30 та 50 років. Росіяни ж завжди намагаються викрасти інформацію про сучасну американську зброю та зрозуміти, як на неї реагувати та контратакувати. А це означає, що російські військові завжди позаду передової техніки, – каже аналітик.

Також він зазначив, що з 60-х років Росія не має необхідного обладнання виробляти надтехнологічну зброю, тому займається імпортом або контрабандою потрібних елементів.

Зараз дивляться

– І це знову-таки означає виробити технологічнішу зброю, ніж Захід вони не можуть. Росіяни займаються промисловим шпигунством, щоб покращити свою зброю, тобто звичайна зброя Росії з позаминулого покоління, а одне покоління для техніки – це 20 років. І вони такі думають, що якщо американці мають гаубиці з дальністю ураження на 30 км, ми зробимо дальність ураження на 40. І начхати росіянам, що їхні гаубиці не такі високоточні, як західні, – повідомляє Купер.

Крім того, за його словами, Росія покладається на складну логістику.

– Ти везеш зброю до Росії потягом, потім вантажівка везе все на поле бою, потім солдати фізично розпаковують ящики з боєприпасами і потім фізично солдат має донести боєприпаси до зброї, – розповідає експерт.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Росія має продемонструвати готовність відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями зі штатами.

Фото: Міноборони РФ