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Факти / Світ / Росія

Аналітик розповів, якою зброєю насправді воює Росія

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Комплекс РФ

Росія переважно використовує застарілу військову техніку, якій 20, інколи навіть 40 років.

Про це заявив австрійський військовий аналітик Том Купер.

– Якщо порівняти зброю Росії зі зброєю Заходу, то вона завжди, як із минулого, тому що США прагнуть створити зброю, яка буде ефективною і через 20-30 та 50 років. Росіяни ж завжди намагаються викрасти інформацію про сучасну американську зброю та зрозуміти, як на неї реагувати та контратакувати. А це означає, що російські військові завжди позаду передової техніки, – каже аналітик.

Також він зазначив, що з 60-х років Росія не має необхідного обладнання виробляти надтехнологічну зброю, тому займається імпортом або контрабандою потрібних елементів.

Зараз дивляться

– І це знову-таки означає виробити технологічнішу зброю, ніж Захід вони не можуть. Росіяни займаються промисловим шпигунством, щоб покращити свою зброю, тобто звичайна зброя Росії з позаминулого покоління, а одне покоління для техніки – це 20 років. І вони такі думають, що якщо американці мають гаубиці з дальністю ураження на 30 км, ми зробимо дальність ураження на 40. І начхати росіянам, що їхні гаубиці не такі високоточні, як західні, – повідомляє Купер.

Крім того, за його словами, Росія покладається на складну логістику.

– Ти везеш зброю до Росії потягом, потім вантажівка везе все на поле бою, потім солдати фізично розпаковують ящики з боєприпасами і потім фізично солдат має донести боєприпаси до зброї, – розповідає експерт.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Росія має продемонструвати готовність відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями зі штатами.

Фото: Міноборони РФ

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