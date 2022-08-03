Серпень, 03 в 19:20

Одним з наративів у сучасній російській пропаганді є схилення України до перемовин.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомляє Центр протидіє дезінформації.

Фахівці зазначають, що останнім часом Росія активно використовує іноземних політиків та намагається нав’язати світові думку, що вона згодна на мирні перемовини з Україною.

Зараз дивляться

– Посилаючись на заяву дружини президента Ірландії, кремлівські медіа пишуть, що “конфлікт в Україні триватиме, доки Москва та Київ не домовляться про припинення вогню, – наводить один з прикладів ЦПД.

Водночас російське керівництво через колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера намагається сповістити західне суспільство, що Росія готова сісти за стіл перемовин, зазначають фахівці з протидії дезінформації.

– Такі маніпуляції із заявами окремих спікерів – елемент інформаційно-психологічної операції Росії, мета якої – створити навколо РФ імідж миролюбної країни, – пояснили експерти.

За даними ЦПД, держава-агресор продовжує дезінформувати про схильність до миру, наголошуючи на підписанні мирної угоди про вивіз заблокованого українського зерна.

Водночас з боку РФ не припиняються обстріли населених пунктів України та вбивство мирного населення.

Раніше колишній німецький канцлер Герхард Шредер, який не приховує своїх зв’язків з Кремлем, заявив, що минулого тижня, під час “відпустки” у Москві, зустрівся з Володимиром Путіним, під час чого той розповів ексканцлеру, що Росія начебто хоче досягти переговорного рішення щодо війни в Україні.

На це відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, якщо у Кремлі хочуть діалогу, то м’яч на їх полі, але спочатку має наступити припинення вогню й відведення військ, а вже потім – конструктивна бесіда.

Джерело: ЦПД