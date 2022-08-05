Не змогла слухати: міністр Австралії пішла під час виступу Лаврова

Серпень, 05 в 12:50

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг не спромоглася спокійно слухати спроби міністра МЗС РФ Сергія Лаврова виправдати вбивства українців, і тому пішла просто під час його виступу.

Це сталося на саміті країн Східної Азії у Камбоджі.

Зазначається, що це не був заздалегідь запланований протест Вонг.

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– Міністр Вонг не могла дивитися на спробу Лаврова виправдати вбивство невинних українців, – сказав представник.

Минулого місяця на G20 в Індонезії Вонг заявила, що агресію Росії “не можна ні нормалізувати, ні звести до мінімуму”.

– Неспровоковане, невиправдане та незаконне вторгнення Росії в Україну є не лише причиною незліченних людських жертв та збитків. Це не лише основна причина глобальної кризи в галузі енергетики та продовольчої безпеки, яка завдає шкоди нашій економіці та підштовхує мільйони людей у ​​світі до гострої нестачі продовольства. Це також серйозне порушення довіри. І всі країни мають закликати до відповіді за це порушення, інакше ціна буде покладена на всіх нас, – заявила Вонг.

Джерело: The Guardian