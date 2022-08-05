Серпень, 05 в 19:31

Російські пропагандисти продовжують поширювати фейки для того, щоб зняти із себе відповідальність за скоєні воєнні злочини в Україні.

Зокрема, тепер вони стверджують, що не тільки Україна винна у терористичному акті, який насправді РФ вчинила в Оленівці, але й США.

Про це на брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

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– Пропагандисти покладають відповідальність за це не тільки на Україну, але й на США. Вони використовують маніпулятивну фразу про те, що Україна погоджує із США завдання ударів за допомогою HIMARS, – каже він.

Окупанти також намагаються перекласти відповідальність на Україну і за атаки культових споруд. З початку війни міжнародні журналісти та експерти фіксували руйнування церков, вчинене росіянами на території України.

– Тепер пропагандисти кажуть, що українці знищують церкви на своїй же території. Вони знайшли власного гауляйтера в так званій ДНР, який перейшов на бік держави-агресора, і той на камеру російського телебачення повідомив потрібну для росіян інформацію, – розповів Лещенко.

Радник голови ОП також нагадав про звіт Amnesty International про те, що ЗСУ нібито завдають шкоди цивільному населенню, створюючи бази та застосовуючи системи озброєння у населених пунктах.

– Ця заява не має нічого спільного з правдою та справедливим висвітленням конфлікту. Це намагання знайти штучний баланс нівелює усі зусилля інших міжнародних організацій показувати, хто у цій війні є агресором, а хто захищається, – додав він.

Нагадаємо, що 4 серпня міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь про війну, розв’язану Росією проти України.

У звіті правозахисники заявляють, що ЗСУ, які стримують російську навалу, нібито наражають цивільне населення на небезпеку.

Такі заяви спричинили справжній скандал. Адже риторика Amnesty International схожа на ті заяви, які просувають відомі прокремлівські ЗМІ та російські чиновники.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що, на жаль, Amnesty International спробувала амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Фото: скріншот з відео