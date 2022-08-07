Серпень, 07 в 10:04

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну дорого обійшлося військовому керівництву РФ, оскільки призвело до звільнення щонайменше шести російських командирів з початку бойових дій.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що свої посади втратили командувачі Східного та Західного військових округів.

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Генерал-полковника Олександра Чайка було звільнено з посади командувача Східного військового округу у травні 2022 року.

Генерал-полковник Олександр Журавльов, командувач Західного військового округу з 2018 року, був відсутній на святкуванні Дня ВМФ Росії у Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року. Зазначається, що його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.

Генерала Олександра Дворнікова усунули після того, як він отримав загальне командування “спецоперацією” в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Жидка.

У розвідці зазначають, що за час повномасштабної війни в Україні вбили щонайменше 10 російських генералів.

Джерело: UK Ministry of Defence