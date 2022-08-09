Серпень, 08 в 21:47

Росія повідомила США, що тимчасово виводить з-під інспекції свої об’єкти за договором про стратегічні наступальні озброєння. Йдеться про ядерну зброю.

Про це повідомляє МЗС РФ.

У російському відомстві пояснюють свої дії пунктом 5 розділу І глави п’ятої протоколу до договору про СНО (стратегічні наступальні озброєння).

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– Російська Федерація змушена вдатися зараз до цієї міри внаслідок наполегливого прагнення Вашингтона домогтися перезапуску інспекційної діяльності на умовах, які не враховують теперішні реалії, створюють для США односторонні переваги та фактично позбавляють Російську Федерацію права на здійснення інспекцій на американській території, – йдеться у заяві МЗС РФ.

У МЗС запевняють, що рішення є тимчасовим.

Договір, укладений між Росією та США, передбачає взаємне скорочення арсеналів ядерного озброєння. Домовленість існує з 1991 року. Путін подовжив термін цього договору до 2026 року.

У травні повідомлялося, що країни Заходу мають сумніви щодо готовності Кремля застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.