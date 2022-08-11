Серпень, 11 в 18:05

Росія за час війни в Україні втратила дві ескадрильї новітніх літаків Су-35. Окупанти вважають, що цим винищувачам немає аналогів у світі.

Про це під час брифінгу Media Center Ukraine повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, генерал Олексій Громов.

За його словами, через втрати новітніх винищувачів, російське командування планує залучати до бойових завдань застарілі бомбардувальники Су-24М.

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– За останній тиждень сили ППО України знищили 27 повітряних цілей противника. У зв’язку зі значними втратами авіаційної техніки, командування окупантів розглядають варіант залучення застарілих бомбардувальників – Су-24М, які протягом 2005-2018 років вивели з бойового складу агресора, – сказав Громов.

У Генеральному штабі розповіли про досвід Китаю в експлуатації російських багатоцільових винищувачів Су-35. Так, з 24 одиниць, які РФ поставила Пекіну, справними були лише дев’ять. Це говорить про доволі низьку ефективність та ненадійність цієї техніки.

Найбільше під час експлуатації відмовляли бортові системи.

– Літаки Су-35 також показали низький рівень “живучості”. За час повномасштабної воєнної агресії, окупанти втратили дві ескадрильї таких літаків, це близько 24 одиниць, – зауважив генерал Олексій Громов.

Зазначимо, що у військово-повітряних силах ескадрилья, як правило, налічує від 12 до 24 літаків.

19 липня повідомлялося, що на Херсонщині в районі Нової Каховки українські військові збили російський винищувач.

21 квітня Збройні сили України знищили два ворожі літаки — Су-34 та Су-35, — а також збили безпілотник російських загарбників.

25 квітня окупаційні війська втратили три літаки – Су-34, Су-35, Су-30.