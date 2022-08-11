Серпень, 11 в 10:16

У Підмосков’ї у ніч із 10 на 11 серпня горіла одна з військових частин. Там зараз проходять службу строковики.

Вогонь спалахнув на території міського округу Долгопрудний. За інформацією російського МНС, площа пожежі становила 1,2 тис. кв. м.

Telegram-канал Baza повідомив, що спалахнула дерев’яна будівля на території міського округу Долгопрудний, де стояла казарма. У будівлі були строковики та персонал. За попередніми даними, всіх евакуювали.

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Наразі вогонь локалізовано. Інформації про постраждалих наразі немає.

Через що саме виникла пожежа, невідомо. Але вогонь гасили 37 рятувальників, було задіяно дев’ять одиниць спецтехніки.

Це вже не перша пожежа в Росії на території військового об’єкта. Так, нещодавно у Комсомольську-на-Амурі чоловік підпалив будівлю Росгвардії.

До приміщення він забіг із каністрою бензину, розлив його і підпалив. Потім, швидко вискочивши з будівлі, втік.

Фото: Підслухано Долгопрудний