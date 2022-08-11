Спалахнула казарма: у Долгопрудному в Підмосков’ї горіла військова частина
У Підмосков’ї у ніч із 10 на 11 серпня горіла одна з військових частин. Там зараз проходять службу строковики.
Вогонь спалахнув на території міського округу Долгопрудний. За інформацією російського МНС, площа пожежі становила 1,2 тис. кв. м.
Telegram-канал Baza повідомив, що спалахнула дерев’яна будівля на території міського округу Долгопрудний, де стояла казарма. У будівлі були строковики та персонал. За попередніми даними, всіх евакуювали.
Наразі вогонь локалізовано. Інформації про постраждалих наразі немає.
Через що саме виникла пожежа, невідомо. Але вогонь гасили 37 рятувальників, було задіяно дев’ять одиниць спецтехніки.
Це вже не перша пожежа в Росії на території військового об’єкта. Так, нещодавно у Комсомольську-на-Амурі чоловік підпалив будівлю Росгвардії.
До приміщення він забіг із каністрою бензину, розлив його і підпалив. Потім, швидко вискочивши з будівлі, втік.
Фото: Підслухано Долгопрудний