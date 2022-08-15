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Факти / Світ / Росія

Ракета, випущена по Україні, впала у російському селі Весела Лопань

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ракета

Російські окупанти запустили ракети, які мали завдати удару по українських містах.

Але місцеві жителі російського села Весела Лопань Бєлгородської області повідомили, що одна з ракет впала прямо посеред населеного пункту.

Як пишуть у місцевих Telegram-каналах, у багатьох людей у будинках ударною хвилею повибивало шибки. Також повідомляли, що є постраждалі. Однак офіційно цю інформацію не підтверджували.

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До слова, Бєлгородська область межує з Україною, зокрема з Харківщиною.

О 02:50 15 серпня російські військові обстріляли Слобідський район Харкова. Окупанти поцілили в територію одного із підприємств міста.

За словами міського голови Ігоря Терехова, інформації про загиблих чи поранених немає. Місцеві жителі нарахували щонайменше 12 вибухів.

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