Серпень, 15 в 9:39

Російські окупанти запустили ракети, які мали завдати удару по українських містах.

Але місцеві жителі російського села Весела Лопань Бєлгородської області повідомили, що одна з ракет впала прямо посеред населеного пункту.

Як пишуть у місцевих Telegram-каналах, у багатьох людей у будинках ударною хвилею повибивало шибки. Також повідомляли, що є постраждалі. Однак офіційно цю інформацію не підтверджували.

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До слова, Бєлгородська область межує з Україною, зокрема з Харківщиною.

О 02:50 15 серпня російські військові обстріляли Слобідський район Харкова. Окупанти поцілили в територію одного із підприємств міста.

За словами міського голови Ігоря Терехова, інформації про загиблих чи поранених немає. Місцеві жителі нарахували щонайменше 12 вибухів.