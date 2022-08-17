РФ обіцяє громадянство заробітчанам з Центральної Азії за участь у війні проти України

Серпень, 17 в 11:38

У Росії не вистачає охочих воювати проти України, тому керівництво ЗС РФ шукає резерви серед заробітчан із країн Центральної Азї – Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, у Москві для формування нових армійських підрозділів військкомати та відділи поліції проводять агітацію серед так званих гастарбайтерів.

Окрім грошей, тим, хто погодиться підписати контракт та поїхати в Україну, обіцяють отримання російського громадянства.

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За даними української розвідки, у Чечні нині триває підготовка чотирьох батальйонів для відправки на війну в Україні. Причому значна їх частина формується з чоловіків, викрадених чеченськими силовиками.

Їм погрожуть кримінальним переслідуванням за сфабрикованими справами або під тортурами змушують підписувати контракти.

Така практика породжує хвилі невдоволення серед мешканців Чечні, населення республіки обурене тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь у війні двох християнських народів. Його політика сприймається як зрада мусульман.

Фото: ГУР Міноборони України