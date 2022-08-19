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Факти / Світ / Росія

“Бавовна” в Росії: у Бєлгородській області детонує склад з боєприпасами

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Бєлгород

У четвер, 18 серпня, у Бєлгородській області детонує склад з боєприпасами російських окупантів.

У мережі вже з’явилися відео, на яких можна побачити масштаби пожежі в Росії. Чути потужні вибухи, склад детонує вже кілька годин.

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За словами губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, у районі села Тимоново Валуйського міського округу “загорівся” склад із боєприпасами.

– За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає. Голова округу вивозить мешканців сіл Тимоново та Солоті на безпечну відстань. На місці працюють оперативні служби, причина пожежі встановлюється, – заявив він.

Раніше стало відомо, що на території Кримського півострова у Севастополі на військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи.

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