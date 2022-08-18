У Бєлгородській області вибухають склади боєприпасів – ЗМІ
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Склад із боєприпасами спалахнув у районі села Тимонова Валуйського міського округу Бєлгородської області Росії.
Про це, за повідомленнями ЗМІ, заявив губернатор області В’ячеслав Гладков.
– “Бавовна” у Бєлгородській області! (Як і завжди), жертв та постраждалих немає, – пишуть у ЗМІ.
Офіційної інформації щодо причини вибухів не надходило.
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Нагадаємо, що востаннє вибухи у Бєлгородської області лунали 15 серпня. Тоді запущена окупантами ракета, яка мала завдати удару по українських містах, впала у російському селі Весела Лопань Бєлгородської області.
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