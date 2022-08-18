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Факти / Світ / Росія

У Бєлгородській області вибухають склади боєприпасів – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
вибух

Склад із боєприпасами спалахнув у районі села Тимонова Валуйського міського округу Бєлгородської області Росії.

Про це, за повідомленнями ЗМІ, заявив губернатор області В’ячеслав Гладков.

– “Бавовна” у Бєлгородській області! (Як і завжди), жертв та постраждалих немає, – пишуть у ЗМІ.

Офіційної інформації щодо причини вибухів не надходило.

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Нагадаємо, що востаннє вибухи у Бєлгородської області лунали 15 серпня. Тоді запущена окупантами ракета, яка мала завдати удару по українських містах, впала у російському селі Весела Лопань Бєлгородської області.

Де в Україні точаться бої станом на 18 серпня 2022 року, слідкуйте на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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