Серпень, 18 в 20:48

Склад із боєприпасами спалахнув у районі села Тимонова Валуйського міського округу Бєлгородської області Росії.

Про це, за повідомленнями ЗМІ, заявив губернатор області В’ячеслав Гладков.

– “Бавовна” у Бєлгородській області! (Як і завжди), жертв та постраждалих немає, – пишуть у ЗМІ.

Офіційної інформації щодо причини вибухів не надходило.

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Нагадаємо, що востаннє вибухи у Бєлгородської області лунали 15 серпня. Тоді запущена окупантами ракета, яка мала завдати удару по українських містах, впала у російському селі Весела Лопань Бєлгородської області.

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